Rien ne tourne tout à fait rond dans le monde de Miet Warlop.

Plus d’une dizaine d’Années après la création de Springville, voila qu’elle le revisite de fond en comble.

A moins que ce ne soient les hommes-objets fantasques de son univers low-fi rappelant l’esthétique de Michel Gondry, qui aient décidé de revenir sur les vestige de leur ancienne maison.

L’artiste-plasticienne belge ne ménage pas ses scénographie dont dégoulinent des rubans de plastique et s’échappent fumées et autre surprise.

S’y croisent une table nappée aux gambettes sur talons aiguilles, un carton sur pattes à la trompe-tuyau, un personnage au corps de tableau électrique pétardant d’étincelles à la moindre contrariété ou encore un joggeur loufoque de trois mètres de haut aux paroles absolument incompréhensibles.

Dans ses pièces surréalistes et poétiquement absurdes, le fantôme de Buster Keaton semble prêt à sortir du moindre interstice.

After all Springville forme un rêve éveillé, étrangement familier et merveilleusement incongru.

Ce récit explosif repose sur la douce folie cartoonesque de créatures attachantes confrontées à l’obsolescence et à la panne.

Mais rien n’est totalement tragique ici, tant l’enchantement visuel permanent de cette communauté bigarré (qui n’est pas sans rappeler la nôtre) touche à l’irrésistiblement drôle.

