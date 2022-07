MA Scène National – Mette Ingvartsen Manual Focus, 2 mars 2023, .

MA Scène National – Mette Ingvartsen Manual Focus



2023-03-02 20:00:00 – 2023-03-02

Manuel Focus, créé en 2003, est le tout premier spectacle de Mette Ingvartsen, remarquable chorégraphe et danseuse danoise, alors étudiante de P.A.R.T.S à Bruxelles.

Son titre désigne la mise au point manuelle des images et la pièce joue sur le brouillage des apparences physiques, et le floutage de notre perception, en convoquant des créatures équivoques composées d’un corps au genre hypothétique surmonté d’un visage de vieillard.

Ces bêtes curieuses aux déplacements bizarres, qui rampent, glissent ou galopent, n’ont rien perdu, vingt ans après, de leur inquiétante étrangeté doublée d’humour.

dernière mise à jour : 2022-06-30 par