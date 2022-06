MA Scène National – Martin Zimmermann Danse Macabre Sochaux, 13 décembre 2022, Sochaux.

MA Scène National – Martin Zimmermann Danse Macabre

4 Rue de l'Hôtel de ville La Mals Sochaux Doubs

2022-12-13 20:00:00 – 2022-06-28

La Mals 4 Rue de l’Hôtel de ville

Sochaux

Doubs

Sochaux

EUR 22 Amoureux de la fête des morts, des squelettes rigolards et facétieux, mais aussi de l’irrévérence burlesque, cette Danse macabre est faite pour vous.

Martin Zimmerman y joue une mort à la présence narquoise, se jouant de trois êtres, totalement paumés, survivant dans une décharge. Au Milieu des déchets en attente de recyclage, ces âmes en peine; figures tragicomiques et fragiles, ne distinguent pas la faucheuse dégingandée à la souplesse affolante qui les guette.

Et prend un malin plaisir à faire bifurquer le destin de ces acolytes échoués sur le rivage des rebus de la consommation, n’ayant guère que la dérision et la camaraderie pour surnager. Le Metteur en scène et contorsionniste suisse retrouve ici la folie des deux clowns totalement dada Tarek Halaby et Dimitri Jourde.

Rejoints par l’énergique Methinee Wongtrakoon, ils donnent corps à une cérémonie punk sans paroles, pleine de poésie et d’humour noir féroce.

Un hommage sincère aux géniaux marginaux défiant la violence du monde pour s’inventer le leur.

La Mals 4 Rue de l’Hôtel de ville Sochaux

