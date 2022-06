MA Scène National – Mariano Pensotti Grupo marea Los Anos Sochaux, 1 décembre 2022, Sochaux.

MA Scène National – Mariano Pensotti Grupo marea Los Anos

2022-12-01 20:00:00 – 2022-12-01

Figure majeure du théâtre contemporaine, Mariano Pensotti revient à ses première amours cinématographiquement pour Los Anos (les années).

Grâce à une scénographie audacieuse, l’auteur et metteur en scène propose de suivre simultanément le même personnage, Manuel, à 30 ans d’intervalle.

Deux comédiens l’interprète : l’un en 2020 lorsque jeune architecte, son chemin croise par hasard celui d’un enfant, se débrouillant comme il peut dans un bidonville.

Il lui consacre un documentaire qui le rend célèbre et lui ouvre les portes d’un avenir insoupçonné.

l’autre en 2050, quand l’artiste par à la recherche de l’enfant devenu adulte, espérant secrètement retrouver l’éclat perdu de sa flamme créatrice.

Et peut-être combler le remord d’avoir réussi sans changer la trajectoire de vie du bambin.

Dans un fascinant espace dédoublé, ces deux temporalités, représentées en miroir l’une de l’autre, se télescopent.

Aux espoirs d’alors répondent les désillusions de demain.

Un écran qui surplombe le tout révèle l’avancé du tournage du mythique documentaire dans une interrogation sur les transformations du temps, hantée par cette question lancinante : si nous savions ce que nous deviendrons dans l’avenir, changerions nous quelque chose au présent ?

