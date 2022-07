MA Scène National – Luiz de Abreu Calixto Neto O Samba do crioulo doido, 2 mars 2023, .

MA Scène National – Luiz de Abreu Calixto Neto O Samba do crioulo doido



2023-03-02 – 2023-03-02

Créé sensiblement à la même époque, O Samba do crioulo doido (La Samba du nègre fou) de Luiz de Abreu, solo aujourd’hui repris par Calixto Neto, est un morceau d’anthologie, un traité sur la question raciale et coloniale qui est devenu une sorte de vestige d’un Brésils démocratique des années Lula.

Son corps noir et nu qui chaloupe au rythme de la samba sur fond de drapeau national heurte volontairement les stéréotypes des représentation du corps noir pour mieux s’en moquer.

La chanson du début : « la viande noire est la moins chère du marché » donne le ton de ce spectacle, profondément subversif, abrupt et superbe, qui prend encore plus de force dans le brésil de Bolsonaro.

Créé sensiblement à la même époque, O Samba do crioulo doido (La Samba du nègre fou) de Luiz de Abreu, solo aujourd’hui repris par Calixto Neto, est un morceau d’anthologie, un traité sur la question raciale et coloniale qui est devenu une sorte de vestige d’un Brésils démocratique des années Lula.

Son corps noir et nu qui chaloupe au rythme de la samba sur fond de drapeau national heurte volontairement les stéréotypes des représentation du corps noir pour mieux s’en moquer.

La chanson du début : « la viande noire est la moins chère du marché » donne le ton de ce spectacle, profondément subversif, abrupt et superbe, qui prend encore plus de force dans le brésil de Bolsonaro.

dernière mise à jour : 2022-06-30 par