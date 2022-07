MA Scène National – Le Birgit Ensemble Le Birgit Kabarett, 21 février 2023, .

MA Scène National – Le Birgit Ensemble Le Birgit Kabarett



2023-02-21 20:00:00 – 2023-02-21

L’art de la satire propre au cabaret pousse toujours sur le terreau des impasses politiques, de la résurgence des conflits et mouvements réactionnaires.

Le Birgit Ensemble se plaît à convoquer l’atmosphère des arrière-salles de café -théâtre d’antan – la fumée et l’alcool en moins – dans lesquelles on venait défier la morosité ambiante, se moquer de l’air vicié du temps et où les artistes n’hésitaient pas à passer de table en table pour vous apostropher.

Entre reprise de chansons populaires, compositions originales et saynètes gorgées d’humour sagace, c’est l’actualité européenne et française la plus brûlante qui est croquée pour notre bon plaisir.

Les grands de ce monde se retrouvent catapulté et pastichés pour leurs petits mensonges et leur gros travers dans une mise à jour perpétuelle.

Ainsi, selon ce que l’actualité nous réservera, vous trinquerez avec Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon ou Valérie Pécresse….

A moins que ce ne soit la toute jeune retraitée Angela Merkel qui vous livrera sa vision de la politique européenne.

