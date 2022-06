MA Scène National – Joris Mathieu en compagnie de haut et court Hikikomori le refuge

MA Scène National – Joris Mathieu en compagnie de haut et court Hikikomori le refuge



2023-01-18 19:00:00 – 2023-01-18 10 EUR Nils est un jeune garçon qui traverse une période difficile à l’école, dans ses relations avec les autres, dans son adaptation à la société.

Du jour au lendemain, il décide de se réfugier dans sa chambre et de ne plus en ressortir…

Que lui est-il arrivé ?

Pourquoi s’est-il enfermé précipitamment dans sa chambre ?

« Hikikomori » caractérise un type de repli sur soit propre à certains adolescents en prise à des difficultés sociales faisant le choix de limiter leurs liens avec l’extérieur à l’unique satisfaction de leur besoins vitaux.

C’est à partir de ce phénomène que le metteur Joris Mathieu a créé une fable d’anticipation, construite autour d’un dispositif sonore original qui développe pour un même spectacle, une pluralité de porte d’entrées narrative.

Par l’intermédiaire de casques audio, chaque spectateurs bénéficie d’une lecture radicalement différente de l’histoire.

Conte philosophique contemporain, fable racontée à travers le filtre de la relation parents-enfants ou récit d’anticipation : trois niveaux de réalité s’exprime en écho à une même narration scénique.

