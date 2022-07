MA Scène National – Jean Michel Meyer Jean Quentin Châtelain Premier Amour Samuel Beckett, 24 novembre 2022, .

MA Scène National – Jean Michel Meyer Jean Quentin Châtelain Premier Amour Samuel Beckett



2022-11-24 20:00:00 – 2022-11-24

Vingt ans après sa création, Jean-Quentin Châtelain reprend Premier Amour de Samuel Beckett, publié e n 1970 mais datant de l’immédiat après seconde guerre mondiale, a tout du petit bijou littéraire. pour la première fois, l’écrivain irlandais compose directement en français, jouant avec humour de son étonnement pour notre langue dont il use avec sobriété qui fera date. Comme souvent chez lui, le romantisme est absent de toute relation humaine.

Deux marginaux se rencontrent sur un banc public : le narrateur, double de l’auteur vivant à la rue après la mort de son père, et une prostituée dont il comprendra, tentant de la fuir, qu’il en est amoureux.

Sur scène, le comédien au grain de voix particulier, brille de lucidité sur ses pairs malgré une misanthropie le poussant a rechercher le réconfort des cimetières plutôt que la compagnie des Hommes.

Il est seul sur une chaise décatie qui grince lorsqu’elle pivote, avec son vieux chapeau de toujours, dans le respect des exigences de Beckett proscrivant musique, décor et gesticulations. Nous voilà quelque part entre l’absurde lumineux de camus et la tendre tristesse de Romain Gary.

dernière mise à jour : 2022-07-01 par