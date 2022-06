MA Scène National – J.P. Bimeni & The Black Belts, 18 novembre 2022, .

MA Scène National – J.P. Bimeni & The Black Belts



2022-11-18 20:00:00 – 2022-11-18

J.P. Bimeni chante la soul avec la conviction de ceux qui ont des souffrances à exorciser, sans pour autant renoncer à chercher la lumière…

En 1993, il a 15 ans quand la guerre civile burundaise éclate.

Après avoir été la cible de trois tentatives d’assassinat, par arme à feu et par empoisonnement, il se réfugie au Pays de Galles.

C’est là qu’il achète ses premier disques de Soul.

Cette musique cathartique et universelle deviendra son échappatoire et ne le quittera plus.

Dans Give Me Hope, son deuxième album, on retrouve son groove explosif, oscillant entre le registre Motown des années 1960 e la soul, le psychédélisme et l’afro-funk inspirés par Stax.

Sa voix (à la croisée d’Otis Redding, Sam Cooke, Charles Bradley et Lee Fields) impressionne par cette puissance qui jaillit pour mieux chuchoter à l’âme.

Entouré sur scène par les cuivres et les guitares de The Black Belts, son combo de six pistoleros espagnols, J.P. Bimeni distille ainsi une énergie communicative, traversée par un souffle funky et joyeux.

On pense au phrasé , à la gestuelle et au visage sous tension du grand Otis, Le tout teinté d’une touche afro-beat.

Une performance totale, qui dégage de rares frissons.

