MA Scène National – Isabelle Lafon Cie les merveilleuses Les imprudents, 15 novembre 2022, .

MA Scène National – Isabelle Lafon Cie les merveilleuses Les imprudents



2022-11-15 20:00:00 – 2022-11-15

Après ses spectacles autour d’Anna Akhmatova, Virginia Woolf et Monique Wittig, Isabelle Lafon s’attaque à un autre monstre sacrée de la littérature, dont l’œuvre et les prises de position marquèrent le débat sociétal de son époque.

La metteuse en scène et comédienne se garde bien d’incarner Marguerite Duras, tant son image sur pellicule et sa voix habitent l’imaginaire collectif.

Elle ne l’approche ni par le discours ni par l’écrit mais par ses rencontres, dans les années 1960, avec des anonymes.

Strip-teaseuse, ouvrier, enfants de la DDASS, serveuse à la cafétéria de la mine, lycéenne…

l’écrivaine leur a tous lu des poèmes d’Henri Michaux ou d’Aimé Césaire.

A partir d’archives et de véritables entretiens, trois interprètes complices en diable racontent, avec une finesse non dénuée d’humour, la curiosité sans bornes et l’empathie d’une femme pour qui écrire était tout, Se dessine le subtil et touchant portrait en creux d’une grande questionneuse, disparue en 1996.

dernière mise à jour : 2022-06-27 par