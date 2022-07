MA Scène National – Inbal Ben Haim Alexis Mérat Domitille Martin Pli, 17 mars 2023, .

MA Scène National – Inbal Ben Haim Alexis Mérat Domitille Martin Pli



2023-03-17 20:00:00 – 2023-03-17

« En mettant à l’épreuve la résistance du papier dans des situations aérienne », explique Inbal Ben Haim, « l’incertitude devient dramatique et crée un certain suspens. »

Ce dialogue entre un corps suspendu et une matière inattendue est au cœur de Pli.

Les grands lés de ce support en apparence fragile sont savamment tressés et tordu grâce à la complicité des plasticiens Alexis Mérat et Domitille Martin.

Objet de jeu et surface de projection des imaginaires, les feuilles en bande sont tour à tour plissées en accordéon, froissées, nouées, découpées et quasiment tisées, passant de leur délicatesse initial à une robuste solidité permettant l’équilibre et la voltige.

Loin de son agrès de prédilection, la corde lisse, l’acrobate israélienne explore la rigidité jusqu’au moment de rupture, de déchirure, comme si elle sciait la branche sur laquelle elle était assise.

Sa recherche esthétique se love dans une poésie des formes, acceptant et jouant de ce matériau qui la manipule autant qu’elle le manipule, bruissant sans crier gare.

Aux confins de la danse, du cirque et des arts visuels se crée dès lors une palette de mouvement, d’équilibre et d’émotion totalement renouvelé.

