Au départ de cette nouvelle pièce de Fabrice Melquiot, l’un des auteurs les plus prolifiques du théâtre français, il y a l’amitié artistique de deux grands comédiens : Philippe Torreton et Vincent Garanger.

Il l’a décidé, Lazzi sera une comédie, une comédie minée par l’absence de femmes.

Deux hommes y font face à la fermeture du dernier vidéoclub au monde.

S’envolent tout un pan de leur vie, leur rêves de cinéma et leur émois partagés avec quelque clients encore attachés à leur magnétoscope d’un autre âge.

La fin d’une époque, le temps d’avant Netflix, d’avant le streaming, et d’avant même internet.

Mais la poussière a déjà commencé à envahir le plateau, il est temps pour ce veuf et son copain divorcé de se mettre au vert, de se ressourcer, de se réinventer au futur une place quelque part.

Amoureux de ceux qui filment caméra au poing (Jean Rouch, Leos Carax), le metteur en scène convoque une petite pile d’image qui, se heurtant, finissent par produire un monde : une vielle bâtisse nichée dans le Morvan, une citation de Godard et le souvenir d’avoir, un jour, voulu en découdre avec sept moutons.

