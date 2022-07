MA Scène National – Didier Ruiz La CIE des hommes Mon Amour Montbéliard, 3 février 2023, Montbéliard.

MA Scène National – Didier Ruiz La CIE des hommes Mon Amour

Cour Louis Leprince-Ringuet La Scène Numérique Montbéliard Doubs La Scène Numérique Cour Louis Leprince-Ringuet

2023-02-03 19:00:00 – 2023-02-03

La Scène Numérique Cour Louis Leprince-Ringuet

Montbéliard

Doubs

EUR 0 Après TRANS (més enllà) et Que faut-il dire aux Hommes ? – présentés par MA Scène Nationale -, Didier Ruiz Explore de nouveaux langages et invente une forme hybride avec Mon Amour, un spectacle entre fiction et documentaire, en présence d’acteurs et de non professionnels.

Comme son nom l’indique, cette création parle de l’amour, mais aussi de la mort, tout deux intimement liés.

Le père, la mère qui va partir ; le conjoint, la compagne…

Comment aborder au théâtre ce moment d’une grande concentration d’émotions, quand une mutation s’opère face a l’absence de l’être cher ?

Comment par le passé, les artistes l’ont-ils fait avant que notre siècle ne nous éloigne de ces réalités ?

Face à ce vertige, Didier Ruiz imagine un récit fictionnel qu’il frotte, selon son habituel procédé de « parole accompagnée », à des interventions « d’expert » de la mort : médecin, philosophe, religieux…

En suscitant un moment de partage, simple et délicat autour d’un sujet tabou, le metteur en scène ouvre, une nouvelle fois, un dialogue intime avec chacun de ses spectateurs.

Une pièce à l’humanité partagée, dont on sort plein de vie, mieux armé pour accueillir l’inéluctable et avec l’envie de ire son amour aux autres.

Après TRANS (més enllà) et Que faut-il dire aux Hommes ? – présentés par MA Scène Nationale -, Didier Ruiz Explore de nouveaux langages et invente une forme hybride avec Mon Amour, un spectacle entre fiction et documentaire, en présence d’acteurs et de non professionnels.

Comme son nom l’indique, cette création parle de l’amour, mais aussi de la mort, tout deux intimement liés.

Le père, la mère qui va partir ; le conjoint, la compagne…

Comment aborder au théâtre ce moment d’une grande concentration d’émotions, quand une mutation s’opère face a l’absence de l’être cher ?

Comment par le passé, les artistes l’ont-ils fait avant que notre siècle ne nous éloigne de ces réalités ?

Face à ce vertige, Didier Ruiz imagine un récit fictionnel qu’il frotte, selon son habituel procédé de « parole accompagnée », à des interventions « d’expert » de la mort : médecin, philosophe, religieux…

En suscitant un moment de partage, simple et délicat autour d’un sujet tabou, le metteur en scène ouvre, une nouvelle fois, un dialogue intime avec chacun de ses spectateurs.

Une pièce à l’humanité partagée, dont on sort plein de vie, mieux armé pour accueillir l’inéluctable et avec l’envie de ire son amour aux autres.

La Scène Numérique Cour Louis Leprince-Ringuet Montbéliard

dernière mise à jour : 2022-06-30 par