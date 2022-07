MA Scène National – De Stilte Hihahutte Montbéliard, 5 avril 2023, Montbéliard.

MA Scène National – De Stilte Hihahutte

Le Jules Verne Rue Jules Massenet Montbéliard Doubs Rue Jules Massenet Le Jules Verne

2023-04-05 10:00:00 – 2023-04-05

Rue Jules Massenet Le Jules Verne

Montbéliard

Doubs

Au milieu d’une prairie bleue avec des nuages moutonneux, il y a….hum, qu’y-a-t’il en fait ?

Comme personne ne le sait, appelons cela un lit, une montagne, un immeuble et tout ce qui nous passe par la tête.

Un homme et une femme apparaissent.

A la manière du battement d’ailes d’un papillon, les histoires s’épanouissent.

La compagnie néerlandaise De Stilte offre aux petits comme aux grands une histoire débordante d’imagination dans une atmosphère intime et poétique.

Prend vie un univers délicat de rosée, de soleil, de vent, de pluie et de neige, dans lequel peu à peu la frontière entre le public et les danseurs s’évanouit.

Au milieu d’une prairie bleue avec des nuages moutonneux, il y a….hum, qu’y-a-t’il en fait ?

Comme personne ne le sait, appelons cela un lit, une montagne, un immeuble et tout ce qui nous passe par la tête.

Un homme et une femme apparaissent.

A la manière du battement d’ailes d’un papillon, les histoires s’épanouissent.

La compagnie néerlandaise De Stilte offre aux petits comme aux grands une histoire débordante d’imagination dans une atmosphère intime et poétique.

Prend vie un univers délicat de rosée, de soleil, de vent, de pluie et de neige, dans lequel peu à peu la frontière entre le public et les danseurs s’évanouit.

Rue Jules Massenet Le Jules Verne Montbéliard

dernière mise à jour : 2022-06-30 par