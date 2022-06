MA Scène National – Dakhabrakha Montbéliard, 17 janvier 2023, Montbéliard.

MA Scène National – Dakhabrakha

2023-01-17 20:00:00 – 2023-01-17

Montbéliard

Doubs

EUR 18 Quatuor venu de Kyiv, DakhaBrakha (« Donner / Prendre », en ancien ukrainien) définit son style comme un « chaos ethnique ».

Rien de belliqueux, rassurez-vous.

Plutôt un cabaret hybride qui mêle des chansons populaires sans âge « collectées dans les villages du pays » avec des influences hip-hop et électro ou des rythmes frénétiques empruntés à l’Orient, à l’Afrique, à l’inde, et aux Balkans.

Jonglant ainsi entre legs du passé et modernité, la musique de DakhaBrakha se fait transnationale pour toucher à l’universel.

Alors que l’actualité s’est gravement assombrie en Ukraine, cette musique-monde se pose comme un acte de résistance face aux impérialisme en général et à l’écrasement culturel en particulier.

Lors des concerts du quatuor, cet esprit de rébellion et de liberté est célébré dans un partage d’énergie avec le public.

Donner, prendre.

Vêtus de longues robes et de toques de fourrure, les quatre musiciens jouent plus d’une dizaine d’instruments.

Entre coups d’archet rageurs, chants polyphoniques célestes, douces accalmies et montées tribales cadencées par la darbouka ou la tabla, DakhaBrakha fait naître une transe d’une beauté sidérante.

Bien longtemps après leur performance, on se demande encore ce qui a pu nous mettre dans un tel état…

Un moment suspendu, lin de la folie du monde.

