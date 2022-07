MA Scène National – Cristiana Morganti Création 2022, 14 mars 2023, .

MA Scène National – Cristiana Morganti Création 2022



2023-03-14 20:00:00 – 2023-03-14

Christiana Morganti a été pendant plus de 20 ans une icone de la compagnie de Pina Bausch.

Actrice, autant que danseuse, elle crée des solos très personnels à teneur autobiographique, dans lesquels elle révèle la vulnérabilité de l’artiste, de l’interprète, de la femme.

Le tout avec un sens de l’humour affûté, comme le public a pu l’expérimenter sur le plateau du Théâtre de Montbéliard avec Moving with Pina et Jessica and me.

Dans cette nouvelle création, elle revient sur les années de pandémie.

Alors qu’elle vit une crise existentielle, elle découvre le monde parallèle des réseaux sociaux dans lequel performeurs, danseurs, artistes, se livrent à des cours en ligne, des tutos de sport, de yoga ou de cuisine, des collègues qui dansent dans leur salons, les rues, les bois…

Un ami la persuade alors de se filmer pour « apparaitre » dans ce grande mouvement 2.0.

Avec espièglerie, elle nous raconte par le geste et la parole ses essais et ses déboires.

Elle déploie pour nous, tel un journal de création, une sorte de conte tragicomique, poétique, qui parle de la vie.

