MA Scène National – Collection Daniel Larrieu Play612, 10 décembre 2022, .

MA Scène National – Collection Daniel Larrieu Play612



2022-12-10 11:00:00 – 2022-12-10

Comment se construit une chorégraphie ?

Que signifie écrire la danse ?

Avec une seule valise et quelque accessoires, le chorégraphe Daniel Larrieu donne quelque clés de son inspiration en partageant des processus poétique, des règles ludiques, qui constituent de véritables jeux de piste gestuels.

Le spectateur tire d’un chapeau les actions qui seront exécutées par Larrieu et ses deux danseurs, Jérôme Andrieu et Enzo Pauchet.

Des fragments de son répertoire de 1982 a 2021, servent de boites à outils ou de tremplins pour l’imaginaire.

Ces matériaux divers, une lecture de textes qui influencent le travail, des mots utilisé comme partitions, des danses d’objets – poupée de tissu ou éventail, nous révèlent un pan des secrets de fabrication de la danse.

Le chorégraphe se raconte et s’adresse à un public de 6 à 120 ans avec bienveillance et humour. Cette conférence dansée, où les mouvements se composent comme des rébus, où l’usage des nombres, le hasard ou même l’erreur rentre en scène, distille du rêve et constitue une histoire de la création chorégraphique drôle, sensible et savoureuse.

