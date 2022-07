MA Scène National -CIE Pernette L’eau douce, 25 mars 2023, .

MA Scène National -CIE Pernette L’eau douce



2023-03-25 11:00:00 – 2023-03-25

En 2020, la chorégraphe Nathalie Pernette initiait un travail de recherche autour de la relation de la danse, du mouvement, et du son avec l’eau.

Deux pièce ont ainsi vu le jour, la mémoire de l’eau (accueilli à la Citédo en mai 2022) et l’Eau douce, création pour le jeune publique.

Dans ce spectacle, le liquide transparent prête à merveille ses différents états au mouvement en faisant voyager les corps et les imaginaires.

Tour à tour fluide, tourbillonnante, vaporeuse ou de glace, la danse s’inspire des êtres fantastique nés dans l’eau : sirène, dragons aquatique, monstres marins translucides des grands fonds, ondine…

Enveloppés d’une partition musicale sensible, la pièce embarque petits et grands dans une rêverie chorégraphique pleine d’émotion.

Pour se rapprocher au plus près, comprendre autrement, et qui sait, prendre enfin soin de cet indispensable élément.

