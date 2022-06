MA Scène National – CIE Grensgeval aifoon Murmur Montbéliard, 26 novembre 2022, Montbéliard.

2022-11-26 11:00:00 – 2022-11-26

Montbéliard

Doubs

0 EUR Après l’immense succès de leur spectacle Plock, les circassiens flamands de Grensgeval sont de retour avec une performance sonore et acrobatique inédite qui va mettre tous nos senc en émoi !

Grâce à un dispositif acoustique dont certains éléments sont placés sur son corps, Camiel Corneille crée une composition spatiale et mouvante.

Installé tout autour de l’artiste, le public est invité à suivre les évolutions de l’acrobate, au sol comme dans les airs.

Camiel saute, tombe, roule et vole pour tenter de réinventer le monde.

Équipés de sacs à dos chantant et murmurants, les spectateurs prennent part à la partition jouée par l’artiste.

Connectés dans un mouvement d’ensemble, artiste et public ne font plus qu’un, pour composer une ode à la nature riche en émotion.

