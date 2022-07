MA Scène National – Celso Giménez La Tristura Las ninas zombie siempre exageran las cosas Montbéliard, 16 mai 2023, Montbéliard.

MA Scène National – Celso Giménez La Tristura Las ninas zombie siempre exageran las cosas

Cour Louis Leprince-Ringuet La scène numérique Montbéliard Doubs La scène numérique Cour Louis Leprince-Ringuet

2023-05-16 19:00:00 – 2023-05-16

La scène numérique Cour Louis Leprince-Ringuet

Montbéliard

Doubs

EUR En 1936, les républicains espagnols perdent la guerre.

Celso Villanueva, haut responsable du Parti communiste, est persécuté par les Nationalistes.

Il tente de s’enfuir avec un camarade vers la France, en train.

Pris d’un pressentiment, Celso descend avant la frontière.

Son compagnon continue.

C’est la dernière fois qu’ils se verront.

Celso rejoint un groupe de maquisards.

Quelques jours plus tard, lors d’un échange de tirs, un jeune homme est abbatu.

Celso s’approche du mort et prend ses papiers au nom d’Angel Dubois.

Ce sera sa nouvelle identité jusqu’à l’arrivée de la démocratie, quarante ans plus tard…

Cette histoire, c’est celle du grand-père de Celso Giménez.

Avec ses complices du collectif La Tristura, Itaso Arana et Violeta Gil, le dramaturge nous la raconte dans une création traversée par la certitude que l’intimité et la poésie sont des concepts politiques.

A la croisée des théâtres visuels et documentaires, le trio partage aussi sa fascination pour les légendes, faites d’éléments inexacts, d’omissions, d’aventures rocambolesques et d’une bonne dose de vérité…

Sur scène, une fille zombie revient, avec joie et grâce, sur la vie de Celso-Angel, ce film noir parfois trop réel pour pouvoir y croire vraiment.

Mais après tout, on le sait : Les filles zombies exagèrent toujours les choses.

