MA Scène National – Boris Charmatz (Terrain) Somnole Montbéliard, 20 octobre 2022

MA Scène National – Boris Charmatz (Terrain) Somnole

2022-10-20 20:00:00 – 2022-10-20

Le chorégraphe est sa propre bande-son, puisqu’il danse en sifflant une heure durant.

Entre le corps et la voix, il y a ce filet d’air à la fois souffle, à la fois rengaine, qui matérialise une partition singulière. Ainsi il parcourt, d’airs en ritournelles, sa mémoire de la danse, explorant en même temps qu’un paysage sonore, une généalogie chorégraphique. On y retrouve des éclats de ses pièces ou même des claquettes, des hommages furtifs à d’autres chorégraphes, le tout sur quelques notes de Bach, Vivaldi ou Mozart, mais aussi Ennio Moricone, ou des comédies musicales américaines. Charmatz, prodigieux interprète nous invite à une sorte d’autoportrait sensible composé des gestuelles, des danses, et des musiques qui l’ont traversé.

