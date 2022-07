MA Scène National – Benoît Lambert La comédie de Saint-Étienne CDN Molière-l’Avare, 22 mars 2023, .

MA Scène National – Benoît Lambert La comédie de Saint-Étienne CDN Molière-l’Avare



2023-03-22 20:00:00 – 2023-03-22

Après Marivaux (le jeu de l’amour et du hasard), c’est par Molière que Benoît Lambert réinterroge notre époque.

L’avare comédie féroce s’il en est, raconte une jeunesse ployant sous l’égoïsme sans borne de la génération qui la précède.

Le tyran Harpagon, obnubilé par sa cupidité, fait tout pour empêcher les mariages de son fils comme de sa fille.

Le dramaturge français né voilà 400 ans multiplie catastrophe et quiproquos aussi drôle que grinçants, hérités de la commedia dell’arte.

Le monstre de ce conte cruel est incarné par Emmanuel Vérité, compagnon artistique de longue date du metteur en scène.

La langue en prose éclate dans sa mécanique implacable, révélant toute la brutalité d’une pièce indémodable dans laquelle la révolte de la génération montante se voit pervertie par la médiocrité ambiante.

En étouffant habilement le champ des possibles sous le fatalisme, c’est la capacité de se rêver un autre destin qui s’éteint.

Tout écho avec le désastre écologique et la crise sanitaire n’aurait rien de fortuit…

