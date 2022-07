MA Scène National – Baro d’Evel Mazùt Montbéliard, 23 février 2023, Montbéliard.

MA Scène National – Baro d’Evel Mazùt

MA Scène Nationale Rue de l’École Française Montbéliard Doubs Rue de l’École Française MA Scène Nationale

2023-02-23 20:00:00 – 2023-02-24

Rue de l’École Française MA Scène Nationale

Montbéliard

Doubs

EUR 22 Dix ans après la création de Mazut qui marqua un renouveau esthétique dans la trajectoire de la compagnie Baro d’evel, Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias transmettent leur rôles à de nouveau interprètes.

Les personnages n’ont pas changé : deux êtres en prise avec un quotidien bancal partent à la recherche de leur animal intérieur.

Lui, se rêve cheval sauvage, centaure habité en quête d’instincts premier.

Elle, aspire à un nouveau souffle sur sa voix de cantatrice.

Les superbes tableaux vivants qui se succèdent, mêlant recherche plastique et sonore, danse-théâtre et acrobatie sur fond de délitement de tout ce qui les entoure, forment un univers des plus surréaliste.

Ils tentent de réinventer leur présences au monde et d’affronter les mystère de la vie.

Dans la superposition de matière qui fait la marque de fabrique du duo franco-catalan, le papier se fait paysage, des fuites du plafond offrent un concert de gouttes d’eau et l’humour trouve un refuge propice dans la tendresse d’un quotidien totalement réenchanté.

