MA Scène National – Ayelen Parolin Simple, 29 novembre 2022

MA Scène National – Ayelen Parolin Simple



2022-11-29 20:00:00 – 2022-11-29

En tant qu’artiste, Ayelen Parolin, essaye de naviguer dans des eaux nouvelles à chaque création.

Cette fois, avec SIMPLE, elle étudie la nature même de la danse en s’en moquant avec délicatesse .

Avec une impertinence de bon aloi, elle use du pastiche et de l’absurde pour inventer une pièce volontairement auto dérisoire, à la limite du dadaïsme et du non-sens , « pour toucher à quelque chose de l’enfance ».

Mais SIMPLE qui se veut, selon la chorégraphe, « d’une naïveté absolue », est surtout un spectacle réjouissant d’une rare authenticité.

Trois hommes au justaucorps académique bariolés, avec, pour seul décor, une toile tout aussi colorée, s’essaient à des morceaux d’anthologie de la danse contemporaine comme classique, voire jazzy.

La musique est assuré par les sons qu’ils produisent.

Défiant la peur du ridicule avec courage, espièglerie et un humour imprévisible, ils vont de plus en plus loin dans une gestuelle décalée, débridée, dont l’apparence grotesque n’a d’égale que la virtuosité des trois danseurs qui ne dédaigne pas la prouesse.

Habituée des plateaux de MA, la chorégraphe argentine installée a Bruxelles , est ici au sommet de son art et atteint à l’essentiel avec allégresse dans son spectacle fascinant.

