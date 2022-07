MA Scène National – Arthur H Sochaux, 9 mars 2023, Sochaux.

MA Scène National – Arthur H

La Mals 4 Rue de l'Hôtel de Ville

2023-03-09 20:00:00 – 2023-03-09

La Mals 4 Rue de l’Hôtel de Ville

Sochaux

Doubs

Après Mort prématurée d’un chanteur populaire dans la force de l’âge, un album-concept inspiré de la pièce de théâtre qu’il avait monté avec Wadji Mouawad, Arthur H nous revient de l’au-delà avec nouvel opus qu’il a préparé dans le plus grand secret.

L’occasion de l’accueillir, pour la toute première fois, à MA scène nationale pour ce qu’il promet d’être une grande fête sauvage.

Toujours inventif et créatif, monsieur H ne s’interdit aucune expérimentation.

Depuis quelques albums, il laisse ainsi sa voix singulière naviguer entre les graves les plus profonds et l’ivresse des aigus.

Une amplitude qui lui permet, confesse-t-il, de laisser chanter la femme qui est en lui.

Dans Mort prématurée…., son univers musicale, traversé par des influences jazz, swing, punk, blues ou groove, se frottait aussi à lui des arrangements électro et hip hop, avec une pincée d’auto-tune.

Nul doute qu’avec son dernier album, le nouvel « homme à tête de chou » saura une nouvelle fois mêlée son cabaret poétique à l’énergie du rock et à la jubilation de la pop pour nous faire voyager vers un grand ailleurs chaleureux généreux et surprenant/

Un ailleurs fait de danse et de transe joyeuses.

Sochaux

