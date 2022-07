MA Scène National -Ann O’aro, 28 mars 2023, .

MA Scène National -Ann O’aro



2023-03-28 20:00:00 – 2023-03-28

Pour Ann O’aro, le maloya s’est imposé comme une évidence pour parler de sujet intime et tabous.

Ce blues réunionnais, la chanteuse, danseuse et poétesse en à épousé les pulsations lancinantes pour adoucir le choc de ses paroles.

Après une enfance passée en enfer, elle incarne, plus qu’elle ne les chante, ses blessures, avec une force d’interprétation lumineuse.

Avec une écriture qui, venant du fond d’elle-même, parle aussi des maux de la société de son île natale.

Accompagné sur scène par le trombone de Teddy Doris et les percussions de Bino Waro, O’Aro présente Longoz, le nouvel album du trio où le maloya fusionne avec l’énergie chaloupée du séga mauricien, la parodie zouk, le jazz le plus torride et les musiques des Balkans et du Maghreb.

La voix tire aussi vers le flamenco, les rituels vaudous ou le blues écorché d’une Billie Holiday.

Si dans ses nouvelles chansons, il y a toujours des coups et de la bagarre, il y a aussi de l’humour, de la sérénité, de l’amour et de l’espoir.

Le manifeste bouleversant d’une femme en lutte, sauvée par son art.

Son message à portée universelle est doublé d’une présence magnétique.

De celles qui restent longtemps dans les mémoires.

dernière mise à jour : 2022-06-30 par