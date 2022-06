MA Scène National – Agrupacion señor serrano olympus kids Prométhée Montbéliard, 8 novembre 2022, Montbéliard.

MA Scène National – Agrupacion señor serrano olympus kids Prométhée

4 Rue Charles Contejean Bain Douche Montbéliard Doubs Bain Douche 4 Rue Charles Contejean

2022-11-08 20:00:00 – 2022-11-08

Bain Douche 4 Rue Charles Contejean

Montbéliard

Doubs

Prométhée tenta de voler le feu de l’Olympe pour le remettre aux humains afin qu’ils soit autonomes.

Le jugeant déloyal, Zeus le voue au châtiment éternel.

Figure éprise de liberté ou félon ?

Transformé en figurine lego sur la table du señor Serrano qui le manipule et lui donne voix, Prométhée est propulsé à travers le temps, projeté sur grand écran, dans un dispositif high-tech qui transforme la scène en vaisseau de conquête.

Qu’ont en commun Prométhée, Frankenstein, le Joker et Julian Assange, qui participent tous à cette incroyable opération lancée par la mythique Agrupacion Señor Serrano ?

avec Prométhée, la compagnie propose de lustrer les mythes grecs en les confrontant à l’actualité, de les rendre plus crédibles et séduisants aux yeux du jeune public.

Prométhée parviendra-t-il à voler le feu de Netflix pour le remettre aux 6-11 ans qui le secondent ?

