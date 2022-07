MA Scène National -Abel Selaocoe, 3 mai 2023, .

MA Scène National -Abel Selaocoe



2023-05-03 20:00:00 – 2023-05-03

Jeune prodige du violoncelle ayant une grandi dans une township d’Afrique du sud, Abel Selaocoe est la nouvelle étoile montante de la musique classique.

Doté d’une formation académique d’excellence, il s’affranchit de toutes les barrière en promenant son archet entre Bach, Debussy ou Boccherini – il a notamment été soliste du BBC Philharmonique -, jazz, traditions des griots, beatbox, polyphonies zouloues, baroque…

Une quête personnelle, à travers laquelle Selaocoe ouvre avec brio et générosité les horizons de la musique savante à un publique toujours plus large.

Après la sortie de son premier album « Where is my home ? » en septembre dernier, le violoncelliste sera accueilli aux Bains Douche en duo avec un pianiste.

Le voir sur scène est la promesse d’une expérience unique : aussi à l’aise dans ses improvisations foudroyantes que dans les nuances du classique, Abel n’hésite pas à augmenter son jeu avec des chants modulés en dialectes – xhosa, bambara, zoulou… il bat aussi des rythmes sur ton corps-percussion ou invite le public a pousser de la voix pour accompagner ses mélodies.

Une effusion d’énergie partagées, qui donne à un concert une dimension de performance aussi jubilatoire que bluffante…

Jeune prodige du violoncelle ayant une grandi dans une township d’Afrique du sud, Abel Selaocoe est la nouvelle étoile montante de la musique classique.

Doté d’une formation académique d’excellence, il s’affranchit de toutes les barrière en promenant son archet entre Bach, Debussy ou Boccherini – il a notamment été soliste du BBC Philharmonique -, jazz, traditions des griots, beatbox, polyphonies zouloues, baroque…

Une quête personnelle, à travers laquelle Selaocoe ouvre avec brio et générosité les horizons de la musique savante à un publique toujours plus large.

Après la sortie de son premier album « Where is my home ? » en septembre dernier, le violoncelliste sera accueilli aux Bains Douche en duo avec un pianiste.

Le voir sur scène est la promesse d’une expérience unique : aussi à l’aise dans ses improvisations foudroyantes que dans les nuances du classique, Abel n’hésite pas à augmenter son jeu avec des chants modulés en dialectes – xhosa, bambara, zoulou… il bat aussi des rythmes sur ton corps-percussion ou invite le public a pousser de la voix pour accompagner ses mélodies.

Une effusion d’énergie partagées, qui donne à un concert une dimension de performance aussi jubilatoire que bluffante…

dernière mise à jour : 2022-06-30 par