Stage Nutrition ————— C’est autour d’une volonté de mutualiser les forces pour **préserver l’autonomie des plus de 60 ans**, que la [_**CNSA**_](https://www.cnsa.fr/) a souhaité fédérer un ensemble d’acteurs, dont la [_**Mutualité Française Occitanie**_](https://occitanie.mutualite.fr/), dans le cadre d’une conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Pilotés par le [_**Conseil départemental**_](https://www.haute-garonne.fr/), en lien avec l’[_**Agence Régionale de Santé**_](https://www.ars.sante.fr/), ces acteurs s’engagent à agir pour sensibiliser les seniors aux clés du « bien vieillir » et apporter des réponses de proximité. _Cette action vous est proposée dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie._

Gratuit sur inscription (9 h-12 h 30 / 14 h -18 h du lundi au jeudi et jusqu’à 16 h le vendredi)

Stage de 2 jours pour bénéficier d’ateliers théoriques, ludiques et pratiques sur l’alimentation et l’activité physique, animés par des professionnels. Salle des fêtes – Espace Cabanac RD 813 31450 Donneville Donneville Haute-Garonne

