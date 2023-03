Ma Sané L’autre voix du Sénégal LE 360 PARIS MUSIC FACTORY, 28 avril 2023, PARIS.

Ma Sané L’autre voix du Sénégal LE 360 PARIS MUSIC FACTORY. Un spectacle à la date du 2023-04-28 à 20:30 (2023-04-28 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

LA FABRICA SPECTACLES présente ce concert Afro acoustiqueMa Sané et le Waflash : Née à Thiès d’une chanteuse réputée, Ma Sané croise dès son adolescence la route de Waflash , une bande de copains de quartier réunis autour de leur passion de la musique. Le public sénégalais découvre alors au début des années 1990 leurs compositions mêlant le mbalax (musique sénégalaise populaire), l’afro-beat, le bougarabou (rythmes diolas) et le funk. Ma Sané, dont les origines sont à la croisée des cultures wolof, diola mandingue et pulaar est à l’aise dans cette musique métissée. A travers ces textes réputés engagés, le groupe cherche à véhiculer un message de justice sociale et de paix. Après avoir produit une dizaine d’albums dont Bella Casa en soutien aux populations de la Casamance, Ma Sané et le Waflash ont tourné une dizaines de clips vidéos (« sincérité » sera un énorme tube) et conduit des tournées à succès en Afrique, en Europe et en Amérique. Ma Sané devient alors une célébrité dans son pays, régulièrement sollicitée par des émissions de radio et de télévision. Mais elle n’oublie pas sa ville d’origine, et s’investit avec son groupe dans les activités culturelles de Thiès, fondant en particulier le Palais des Arts, lieu de concerts et d’expositions. Le théâtre et l’opéra : En 2018, Ma Sané est invitée par l’opéra de Palerme à incarner Bintou Were, l’héroine de « l’opéra du Sahel » composé par le grand musicien sénégalais Wasis Diop. Elle partage alors la scène avec une troupe d’adolescents migrants. Sensible à cette thématique, elle participe un an plus tard à un projet théâtral et musical mettant en scène avec humour les récits de vie de mineurs demandeurs d’asile. Dans ce « cabaret des flagrants délires » joué au théâtre de la Manufacture de Nancy, elle fut tout à la fois comédienne, compositrice et directrice musicale. Le projet musical : Désormais en solo, Ma Sané a fait évoluer sa musique, privilégiant les formations plus intimes et les sonorités authentiques. L’artiste prépare un nouvel album acoustique qui mettra en valeur les mélodies et les qualités vocales que son public lui a toujours reconnu. C’est cependant en live que sa musique prend toute sa dimension grâce à sa présence scénique et à sa capacité à communier avec son public. Distribution :Voix : Ma SanéGuitare : Jean-Baptiste MeyerBassiste : Alain NyaméPercussion : Moussa Sène Ouverture des portes 30 minutes avant le concert.

LE 360 PARIS MUSIC FACTORY PARIS 32 RUE MYRHA Paris

