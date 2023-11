Ma Sané French Connection Peniche Marcounet Paris Catégories d’Évènement: ile de france

La rencontre inattendue d’une icône de la musique africaine. Une escapade pleine de verve et de fraîcheur, en marge du parcours musical de l’artiste Ma Sané. La rencontre inattendue d’une icône de la musique africaine avec un groupe de musiciens de jazz parisien. Elle sera accompagnée d’Oliver Griffith, Michel Sautarel, Remi Grenier et Patrick Goujon. Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris Contact : https://www.peniche-marcounet.fr/event/ma-sane-french-connection/ https://www.facebook.com/MaSaneOfficiel/ https://www.facebook.com/MaSaneOfficiel/ https://www.peniche-marcounet.fr/event/ma-sane-french-connection/

