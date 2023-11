MA SANÉ FRENCH CONNECTION Le Baiser Salé Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris MA SANÉ FRENCH CONNECTION Le Baiser Salé Paris, 13 janvier 2024, Paris.

de 21h30 à 23h30

Le samedi 13 janvier 2024

de 19h30 à 21h30

.Public adultes. payant Tarif sur place : 28 EUR

Tarif web : 25 EUR

Ma Sané réunit autour de sa musique afro des musiciens de jazz parisien créant ainsi une « French Connection » pour le plus grand plaisir des oreilles ! Ma Sané voix/guitare, Véronique Pernin sax, Michel Sautarel guitare, Rémi Grenier basse, Patrick Goujon batterie Étoile de la musique sénégalaise à la voix mélodieuse, Ma Sané croise dès l’adolescence la route de Waflash, une bande de copains de quartier réunis autour de leur passion : la musique. Avec ce groupe couleur afro-fusion, Ma Sané remplit les salles du monde entier et devient une icône de la musique sénégalaise. Femme de scène à la voix suave, elle excelle autant dans les ballades intimistes que dans les cadences endiablées ! « French Connection » est la rencontre inattendue de cette icône avec un groupe de musiciens de jazz parisiens. Autour d’un répertoire mêlant ses compositions aux grands standards du jazz et de la pop, Ma Sané nous partage son parcours avec verve et fraîcheur, de la Casamance à Paris. Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/ma-san-french-connection-19h30-21h30

MA SANÉ FRENCH CONNECTION Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

