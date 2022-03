Ma Sané au 360 Paris Le 360 Paris Music Factory Paris Catégories d’évènement: île de France

Ma Sané au 360 Paris Le 360 Paris Music Factory, 19 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 20h30 à 22h00

payant

Ma Sané, l’une des icônes de la musique sénégalaise, sera en concert au 360 Paris ! DISTRIBUTION MA SANÉ chant

MALICK DIAW guitare

MAMADOU TRAORE percussions

ALAIN NYAME EBANGUE basse

GUESTS (1 danseur, 1 joueur de tama) Née à Thiès et toujours fidèle à ses racines, la talentueuse Ma Sané est l’une des icônes de la musique sénégalaise. Connue pour être une « bête de scène » à la voix suave, elle excelle autant dans les ballades intimistes que dans les cadences endiablées du mbalax. Venez découvrir en exclusivité l’univers tendre et dansant de son futur album Kassoumay, son nouveau projet solo entre afro-folk et rythmes du bougarabou, la musique traditionnelle de sa chère Casamance. Ouverture des portes 1h avant le concert. Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha Paris 75018 Contact : https://le360paris.com/evenement/ma-sane/ Musique

