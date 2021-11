Saint-Chamond MJC de Saint-Chamond Loire, Saint-Chamond MA RUSSIE : Traditions et modernité MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

MJC de Saint-Chamond, le mardi 8 février 2022 à 18:00

La dernière fois, nous avions vécu avec émotion sa recherche de la propriété de ses ancêtres, suivie d’un voyage fluvial nous faisant découvrir les merveilles de la Russie historique. Le dernier volet de cette série s’intitule « Ma Russie ». Aucune volonté d’appropriation, mais simplement une marque de tendresse pour un pays qu’il fréquente depuis plusieurs décennies. Il nous offre des images exceptionnelles, une vision particulièrement personnelle des lieux les plus connus (Moscou, Saint-Pétersbourg), et de nombreux autres qui le sont beaucoup moins (Mer Blanche, Carélie). Le commentaire fort, sans complaisance, nous plonge dans la réalité de la Russie contemporaine à la recherche de ses racines et tentant de réaliser son devoir de mémoire. Un voyage très personnel, d’une grande beauté et d’une grande poésie. À ne pas manquer pour celui qui désire se plonger « autrement » dans les réalités et les mystères de ce pays fascinant. [[https://youtu.be/Ae7r0nDW4Yc](https://youtu.be/Ae7r0nDW4Yc)](https://youtu.be/Ae7r0nDW4Yc)

5,5€ adh, 6,5€ ext

Michel Drachoussoff nous a passionnés et enchantés à la projection de chacun de ses 3 films consacrés à son pays d’origine, la Russie. MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération Saint-Chamond Saint-Chamond Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-08T18:00:00 2022-02-08T21:00:00

