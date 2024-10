Ma rue en fleurs Longère de la Bégraisière Saint-Herblain, mercredi 16 octobre 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-10-16 15:30 – 16:15

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Envie de colorer votre rue et embellir les façades et trottoirs ? Au travers de cet atelier pratique, venez découvrir comment semer les graines qui fleuriront aux abords de la Longère au printemps prochain. Vous pourrez ensuite en faire de même dans votre rue !

Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/agenda/ma-rue-en-fleurs/

