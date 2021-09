Trappes Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes, Yvelines Ma retraite, je la prépare Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Catégories d’évènement: Trappes

Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, le lundi 11 octobre à 14:00

Tout savoir sur la retraite du régime général pour préparer sereinement son dossier. Comprendre son relevé, savoir à quel âge partir et pour quel montant, quelles démarches faire et à quels moments, utliser les services en ligne… — 2 séances obligatoires — Session 1 : lundi 27 octobre de 14h à 16h Session 2 : lundi 4 octobre de 14h à 16h **Animé par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV)** **INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 34 82 82 61** Tout savoir sur la retraite du régime général pour préparer sereinement son dossier. Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines

2021-10-11T14:00:00 2021-10-11T16:00:00

