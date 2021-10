Sarcelles salle Jacques Berrier Sarcelles, Val-d'Oise Ma radio, histoire amoureuse – Avec Philippe Meyer salle Jacques Berrier Sarcelles Catégories d’évènement: Sarcelles

Certains épousent leur professeur de théâtre. Lui s’est mis à la colle avec celle qui fut sa baby-sitter : la radio. Enfant, elle lui tenait compagnie dans une maison vide d’amour. Pensionnaire, le poste à galène, caché sous les draps, lui offrit quantités de lignes de fuite et d’issues de secours, payables de quelques dimanches de colle. Étudiant, la radio le présenta à la chanson : il ne la quitta plus. Elle devint pour lui une famille, un refuge, une force, une échappatoire, un bien enfin commun. À 30 ans, la radio et lui officialisèrent leur liaison. Ensemble ils naviguèrent d’ondes en ondes nouant au passage avec des inconnus des amitiés à la vie à la mort qu’aucune rencontre n’abîma jamais.

Entrée gratuite. Retrait des places à la billetterie de l’OCM.

