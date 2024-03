Ma P’tite Chanson Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux, vendredi 15 mars 2024.

Ma P’tite Chanson Des concerts pour profiter des beautés des traditions musicales du monde. Vendredi 15 mars, 18h30 Médiathèque centre-ville Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Début : 2024-03-15T18:30:00+01:00 – 2024-03-15T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-15T19:30:00+01:00

Par Agathe Peyrat, chant et ukulele, et Pierre Cussak, accordéon.

Une ambiance « musique du monde à la française » navigant entre cabaret, pop et chanson. Un duo plein de fraîcheur mixant joyeusement également d’autres influences.

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 80 69 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques;https://twitter.com/issymediatheque Médiathèque centre-ville :

Horaires (jusqu’au 2 juillet et à partir du 29 aout) :

Mardi : 13h à 21h

Mercredi : 10h à 19h

Jeudi et vendredi : 13h à 19h

Samedi : 10h30-18h

Dimanche : 10h30-18h

La médiathèque sera fermé le dimanche 31 mars 2024. Métro ligne 12 station Mairie d’Issy ; RER C Issy Val de Seine