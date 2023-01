Ma première visite au CNCS – Visite-Bébé Moulins Moulins Moulins Catégories d’Évènement: Allier

Ma première visite au CNCS – Visite-Bébé Moulins, 12 février 2023, Moulins. Centre national du costume de scène et de la scénographie Quartier Villars – Route de Montilly Moulins Allier

2023-02-12 10:00:00 – 2023-02-12 11:00:00

Visite multisensorielle spécialement conçue pour les plus petits. accueil@cncs.fr +33 4 70 20 76 20 EUR 15 15

