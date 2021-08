Genève Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève Ma première tasse Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’évènement: Genève

Viens faire un tour au musée à la découverte des tasses d’hier et d’aujourd’hui, des grandes et des petites, décorées de fleurs ou de personnages, monochrome ou plein de couleurs. A l’atelier tu réaliseras ta propre tasse. **Horaires** 13h30 – 15h 15h30 – 17h ⇒ [Inscription dès le 13 septembre](https://billetterie-ariana.geneve.ch/content#)

CHF 20.- (famille 1 enfant) CHF 30 .- (famille 2 enfants)

Dans quelle tasse bois-tu ta boisson préférée le matin? Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève

