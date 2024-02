Ma première statue, atelier de modelage Musée Despiau Wlérick Mont-de-Marsan, jeudi 29 février 2024.

Ma première statue, atelier de modelage Musée Despiau Wlérick Mont-de-Marsan Landes

L’espace tactile aménagé dans la salle d’exposition permettra aux enfants de découvrir des statues en marbre, en bronze, en plâtre par exemple, simplement en les touchant et en les regardant. Une première approche pour les plus petits pour comprendre comment naît une statue. Pour continuer la séance, un atelier de modelage est proposé pour laisser place à l’imagination et créer ainsi une petite statue à ramener à la maison.

Dès 5 ans.

Sur inscription au 05 58 75 00 45 ou musee-edu@montdemarsan.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 14:30:00

fin : 2024-02-29 16:00:00

Musée Despiau Wlérick 6, place Margueritte de Navarre

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine musee-edu@montdemarsan.fr

L’événement Ma première statue, atelier de modelage Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2024-02-19 par OT Mont-de-Marsan