Centre d'animation Lalande, le vendredi 19 novembre à 19:00

### Théâtre **Dans le cadre du festival Marionnettissimo** **Cie Les frères Pablof** Dans l’intimité d’une cuisine, des convives prennent place ; une télévision aussi. Quatre adolescents parlent de leur place à table et témoignent de leur situation familiale, des liens et des échanges qui font leur foyer. Des petits bouts d’histoire pour donner à penser les familles, celles que l’on subit, celles dont l’on rêve et celles que l’on se crée. **** ### Plus d’infos [Site du Festival Marionnettissimo](https://www.marionnettissimo.com/festival)

Centre d'animation Lalande 239 Avenue de Fronton, 31200 Toulouse, France

2021-11-19T19:00:00 2021-11-19T21:59:00

