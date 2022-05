Ma piscine s’anime Plourin-lès-Morlaix, 15 avril 2022, Plourin-lès-Morlaix.

Ma piscine s’anime Espace Aquatique du Pays de Morlaix Carrefour de la Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix

2022-04-15 – 2022-04-15 Espace Aquatique du Pays de Morlaix Carrefour de la Vieille Roche

Plourin-lès-Morlaix Finistère

“Ma piscine s’anime” les 14 et 15 mai : un événement pour tous, dans 40 villes de France

L’ensemble des 40 espaces aquatiques managés par l’UCPA proposent les 14 et 15 mai, un week-end à la fois sportif, ludique et festif, à destination du grand public. Une fête de l’eau pour toutes et tous d’une telle dimension est sans doute une première.

Avec les participations du club de Hockey Subaquatique et du club de plongée de Carantec.

A cette occasion nous organisons avec nos usagers un concours pour pouvoir gagner des accès à la piscine pour 1€ (100 places), ce concours est mis en place par nos services supports du service marketing de l’UCPA.

Cette opération a pour but de redynamiser l’Espace Aquatique.

accueil.espace.aquatique@gmail.com +33 2 98 63 91 20 http://www.espaceaquatique-morlaix.com/

