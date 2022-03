MA! P[H]OTOS Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

MA! P[H]OTOS Morlaix, 3 mai 2022, Morlaix.

2022-05-03 14:30:00 – 2022-05-28 18:30:00 Galerie Couleurs des Arts 9 Rue au Fil

Au cours de MA! P[H]OTOS, 20 photographes bretons vous invitent à découvrir leurs visions du monde à travers leurs techniques particulières et leur travail post-production. Argentique, numérique, sténopé, polaroid, cyanotype… Peu importe la chimie employée. Seule compte l'émotion procurée par l'image. Portrait, paysage, reportage, graphique, urbex…, plus de 350 photographies vous invitent à une lecture personnelle de l'instant. Dans ce lieu atypique et convivial, des animations seront proposées, dont un studio photo pour des performances et des tirages de portrait à l'envi des protagonistes présents.

