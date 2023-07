Ma petite cinémathèque La Cinémathèque française – Musée du Cinéma Paris, 10 mai 2023, Paris.

Du mardi 09 mai 2023 au dimanche 30 juillet 2023 :

mercredi, dimanche

de 15h00 à 17h00

.Tout public. payant

Toute l’année dans les salles de la Cinémathèque Française, des séances de cinéma sont présentées aux enfants pour découvrir les grands classiques du cinéma, du monde entier et de toutes les époques.

Tous les mercredis, dimanches et pendant les vacances, des films de tous horizons, présentés aux enfants et adolescents, et tous les week-ends, des ateliers pratiques dans les studios de la cinémathèque pour faire du cinéma en jouant les apprentis réalisateurs.

Programme des séances

Mercredi 24 mai à 15h Docteur Jerry et Mister Love

Dimanche 28 mai à 15h Les Malheurs de Sophie

Mercredi 31 mai et dimanche 3 juin à 15h : Ciné-spectacle : conter fleurette (3-6 ans)

Mercredi 7 juin à 15h : Le Cirque de Charlie Chaplin

Dimanche 11 juin à 15h : La Charge héroïque

Mercredi 14 juin à 15h : Mon oncle de Jacques Tati

Dimanche 18 juin à 15h : Mon voisin Totoro de Miyazaki

Mercredi 21 juin à 15h : Monte là-dessus de Sam Taylor

Dimanche 25 juin à 15h : Ciné-spectacle – La Baraque enchantée (dès 6 ans)

Mercredi 28 juin à 15h : Sherlock Jr. de Buster Keaton

Dimanche 2 juillet et samedi 22 juillet à 15h : Le Pirate de Minelli

Mercredi 5 juillet à 15h : Le Livre de la jungle

Dimanche 9 juillet à 15h : La Main au collet

La Cinémathèque française – Musée du Cinéma 51, rue de Bercy 75012 Paris

Contact : https://www.cinematheque.fr/cycle/ma-petite-cinematheque-987.html https://www.cinematheque.fr/cycle/ma-petite-cinematheque-987.html

©Totoro/Miyazaki