Ma peau est faite de cuir MANUFACTURE DES ABBESSES, 1 avril 2023, PARIS.

Ma peau est faite de cuir MANUFACTURE DES ABBESSES. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 21:00

À toi que je ne rencontrerai jamais, à toi qui mangeras les fruits gorgés du soleil de mon pays, à toi qui penses que je ne suis qu’une main-d’œuvre paysanne pour ta consommation, souviens-toi, ô souviens-toi que ma peau est faite de cuir. Aux abords du lac Titicaca, au Pérou, vivent Susana et son mari pêcheur. Susana chante, tricote et espère que ce sera une petite fille. À l’aéroport de Medellin en Colombie, Grand-mère Teresa sent sa gorge se serrer, elle embrasse une dernière fois son petit-fils qui s’en va. À la Vega, une favela de Caracas au Venezuela, Sofia danse et rêve d’un ailleurs. À Buenos aires en Argentine, Matias va bientôt fêter ses quinze ans et puis à Paris il y a Rosa, cette vieille dame italienne qui était professeure de piano. Rien ne les prédestinait à se rencontrer et puis il y eut les imprévus de la vie. Avec : Line Ancel, Léa Corbex Castillo, Emma Gagnadoux, Paul Labourgade, Pascal Lacoste, Gabrielle Mouhanna, Charlotte Thiechart et Pablo Reva Ma peau est faite de cuir

MANUFACTURE DES ABBESSES PARIS 7, RUE VÉRON Paris

Avec : Line Ancel, Léa Corbex Castillo, Emma Gagnadoux, Paul Labourgade, Pascal Lacoste, Gabrielle Mouhanna, Charlotte Thiechart et Pablo Reva.

