Ma part de Gaulois / Rencontre avec Magyd Cherfi Le Cratère Toulouse, mardi 23 avril 2024.

Ma part de Gaulois / Rencontre avec Magyd Cherfi Évènement Mardi 23 avril, 20h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T20:00:00+02:00 – 2024-04-23T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-23T20:00:00+02:00 – 2024-04-23T22:00:00+02:00

Ma part de Gaulois, de Malik Chibane / 1h29 / France / Avec Abdallah Charki, Adila Bendimerad, Lyes Salem, Emmanuelle Kalfon, Cif-Eddine Gadra, Marwan Amesker, Rayan Feghoul, Léo Labertrandie, Ambre Munié, Arthur Petit-Jean, Adda Senani

Synopsis : C’est l’année du baccalauréat pour Magyd, petit Beur de la rue Raphaël, quartiers nord de Toulouse. Une formalité pour les Français, un événement sismique pour l’“indigène”. Pensez donc, le premier bac arabe de la cité. Le bout d’un tunnel, l’apogée d’un long bras de fer avec la fatalité, sous l’incessante pression énamourée de la toute-puissante mère et les quolibets goguenards de la bande. Parce qu’il ne fait pas bon passer pour un “intello” après l’école, dans la périphérie du “vivre ensemble” ; Magyd et ses inséparables, Samir le militant et Momo l’artiste de la tchatche, en font l’expérience au quotidien.

De 1976 à 1981 à Toulouse, les tribulations scolaires, familiales et amoureuses de Mourad, soumis à la pression d’une mère aussi aimante que décidée à ce qu’il obtienne son bac. Une comédie sociétale lumineuse, drôle, bienfaisante et néanmoins lucide. Les Fiches du Cinéma

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.com/ma-part-de-gaulois »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr?nc=0011&lang=fr&ids=13052&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Cinéma Toulouse