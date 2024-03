Ma part de Gaulois – Ciné-club Ados Cinéma La Lanterne Bègles, samedi 9 mars 2024.

Ma part de Gaulois – Ciné-club Ados ✨Le ciné-club ados de La Lanterne, pour les 13 à 18 ans, une fois par mois ✨ Samedi 9 mars, 14h15 Cinéma La Lanterne Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€ / Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T14:15:00+01:00 – 2024-03-09T16:15:00+01:00

Fin : 2024-03-09T14:15:00+01:00 – 2024-03-09T16:15:00+01:00

Le film

Destiné à un CAP Mécanique, Mourad se retrouve finalement en cursus général grâce aux stratagèmes de sa mère. Objectif : le bac ! Une formalité pour les « français » du centre-ville mais un événement sismique pour Mourad et son entourage : le premier de la cité à aller jusqu’au bac ! Dans son lycée général, séparé de ses copains du quartier, il rencontre de nouveaux amis qui lui font découvrir la musique. Avec en fond sonore les rumeurs accompagnant l’arrivée au pouvoir de Mitterrand au printemps 1981, la Mère avait tout imaginé, sauf que son Mourad soit totalement indifférent au sacro-saint baccalauréat, en assumant sa Part de Gaulois.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

cinéma bègles