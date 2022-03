MA PAROLE ! Toulouse, 14 mai 2022, Toulouse.

6 EUR 6 À travers Ma Parole ! chacun·e peut exprimer sa singularité, trouver sa place, s’approprier de nouveaux repères culturels et esthétiques et partager une culture commune. Ensemble, ils et elles réfléchiront, débattront, choisiront, créeront, raconteront et auront la liberté de leur discours.

A partir de 12 ans – Compagnie : Jeu de Môme & Rends Toi Conte

La première création partagée sur les planches du Théâtre du Grand Rond, c’est maintenant ! Ce sont ces 11 jeunes issu·e·s du quartier de Bagatelle qui vont vous présenter ce spectacle, leur spectacle, leur parole !

Durée : 50mn

