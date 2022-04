Ma Parole ! Théâtre du Grand Rond, 14 mai 2022, Toulouse.

Ma Parole !

le samedi 14 mai à Théâtre du Grand Rond

### Première création partagée sur les planches du Théâtre du Grand Rond **Compagnies Jeu de Mômes et Rends toi conte en partenariat avec le Théâtre du Grand Rond.** Onze jeunes de 13 à 22 ans issus du quartier de Bagatelle vous présentent un spectacle : leur spectacle, leur parole. À travers _Ma Parole !_ chacun peut exprimer sa singularité, trouver sa place, s’approprier de nouveaux repères culturels et esthétiques et partager une culture commune. Ensemble, ils et elles réfléchiront, débattront, choisiront, créeront, raconteront et auront la liberté de leur discours. ### Plus d’infos [Site web du Théâtre du Grand Rond](http://www.grand-rond.org/) ![]() ### Infos pratiques Jeune public **dès 12 ans** Le 14 mai à 11h et 15h Durée : 50mn

6€ / 5€

Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



